Περίεργη εξαφάνιση Κινέζου δισεκατομμυριούχου

Η αβέβαιη τύχη του Σιάο Τζιανχουά, του δισεκατομμυριούχου που γεννήθηκε στην Κίνα και που τελευταία φορά εθεάθη σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Χονγκ Κονγκ πριν μια εβδομάδα, δημιούργησε νέους φόβους για την αυτονομία της πόλης εν μέσω δημοσιευμάτων ότι ίσως έπεσε θύμα απαγωγής από Κινέζους πράκτορες.Οι αναφορές για την τύχη του Σιάο είναι αντικρουόμενες, αλλά οι μνήμες είναι ακόμα νωπές στο Χονγκ Κονγκ από την απαγωγή πέρυσι πέντε εργαζομένων σε τοπικό εκδοτικό οίκο που εξέδιδε βιβλία για την ιδιωτική ζωή των Κινέζων ηγετών. Τρεις από τους υπαλλήλους συνελήφθησαν ενώ βρίσκονταν στην Κίνα, αλλά δύο εργαζόμενοι με ξένα διαβατήρια μεταφέρθηκαν στην Κίνα παρά τη θέλησή τους από την Ταϊλάνδη και το Χονγκ Κονγκ.Αυτές οι εξαφανίσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις ότι το Πεκίνο παραβιάζει το σύνταγμα του Χονγκ Κονγκ, το οποίο δεν επιτρέπει στις κινεζικές Αρχές την επιβολή του νόμου στην πόλη, ενός αυτοδιοικούμενου σε μεγάλο βαθμό εδάφους που είναι πρώην βρετανική αποικία και παραχωρήθηκε στην Κίνα το 1997.Πηγή από την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι οι βασικές λεπτομέρειες για την υπόθεση του Σιάο δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί, αλλά οι αρχικές ενδείξεις είναι «ανησυχητικές».«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το διερευνήσουμε. Αυτό φέρνει την κυβέρνηση σε ακόμα πιο αμήχανη θέση», δήλωσε η πηγή, της οποίας οι αρμοδιότητες σχετίζονται με με θέματα ασφαλείας.Οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Σιάο, που διαχειρίζεται την Tomorrow Holdings, έναν χρηματοπιστωτικό όμιλο με έδρα το Πεκίνο, απήχθη από το ξενοδοχείο Four Seasons από Κινέζους πράκτορες της εθνικής ασφάλειας και μεταφέρθηκε στην ηπειρωτική χώρα.Ο Σιάο, που έχει στενές σχέσεις με υψηλόβαθμους Κινέζους αξιωματούχους και τους συγγενείς τους, κατατάχθηκε 32ος στην περυσινή λίστα των οικονομικά ισχυρών Hurun China, την αντίστοιχη λίστα Forbes για την Κίνα, με την περιουσία του να ανέρχεται στα 5,97 δισεκ. δολάρια.Κανείς δεν απάντησε στις τηλεφωνικές κλήσεις του Reuters στα γραφεία της εταιρίας του Σιάο στο Πεκίνο, ενώ σε σημερινή ολοσέλιδη καταχώρηση στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ming Pao του Χονγκ Κονγκ εμφανίζονται δηλώσεις του Σιάο σύμφωνα με τις οποίες βρίσκεται «εκτός της χώρας» για λόγους υγείας και δεν έχει απαχθεί.Η καταχώριση επίσης εξήρε τα πατριωτικά αισθήματα του Σιάο. «Ανέκαθεν αγαπούσα το (Κινεζικό Κομμουνιστικό) Κόμμα, τη χώρα, και δεν έκανα ποτέ τίποτα για να βλάψω τα συμφέροντα της χώρας», έγραψε ο Σιάο.Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ανέφερε σε δήλωσή της προς το Reuters ότι ο Σιάο είχε εισέλθει στην ηπειρωτική Κίνα μέσω μεθοριακου σταθμού στις 27 Ιανουαρίου και ότι ζητεί περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση από τις κινεζικές αρχές.Πηγή της αστυνομίας που έχει ενημερωθεί για την έρευνα δήλωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως «απαγωγή» ύστερα από καταγγελία κάποιου που έχει σχέση με τον Σιάο, αλλά ύστερα από έλεγχο που έγινε σε υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ξενοδοχείου Four Seasons και του συνοριακού σταθμού, η αστυνομία κατέληξε ότι ο Σιάο είχε φύγει από το Χονγκ Κονγκ με τη θέλησή του.Κανείς δεν απάντησε στις κλήσεις του Reuters στο υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας στο Πεκίνο, με την Κίνα να διανύει την εβδομαδιαία αργία για το Κινεζικό Νέο Έτος, ενώ ούτε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχόλιο.Η Κίνα έχει στο παρελθόν επιμείνει ότι σέβεται την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ και το κράτος δικαίου στο πλαίσιο του μοντέλου «μια χώρα, δύο συστήματα».Στην καταχώριση στην εφημερίδα, ο Σιάο υποστηρίζει ότι είναι κάτοχος καναδικού διαβατηρίου. Οι καναδικές Αρχές δεν το έχουν ακόμα επιβεβαιώσει, αλλά δήλωσαν ότι γνωρίζουν την υπόθεση και την ερευνούν.