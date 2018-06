Πως ο Τραμπ τίναξε στον αέρα τους G7

Μετά την μάχη και τον συμβιβασμό που είχε επιτευχθεί στην σύνοδο των G7 πάνω σε εμπορικά ζητήματα, μετά την λήξη της Συνόδου ο πρόεδρος των ΗΠΑ «πάτησε το κουμπί» μέσα από το Air Force One δίνοντας εντολή στην αμερικανική αντιπροσωπεία να μην υπογράψει το κοινό ανακοινωθέν.Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά είχε εγκρίνει αυτό το έγγραφο που αποτελείτο από 28 σημεία, στο οποίο είχε καταλήξει, έπειτα από επίπονες διαδικασίες, η Ομάδα των Επτά (ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία).Τορπιλίζοντας με αυτόν τον απρόβλεπτο τις προσπάθειες συνεννόησης ο Τραμπ βυθίζει ξανά στην ανασφάλεια τις οικονομικά ισχυρές χώρες της Δύσης και την Κίνα καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ενός οικονομικού πολέμου.Ως δικαιολογία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επικαλέστηκε δηλώσεις του Τζάστιν Τριντό, πρωθυπουργού του Καναδά και οικοδεσπότη της Συνόδου, ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Τράμπ είναι «προσβλητικοί» έναντι της ιστορίας των δύο χωρών και ότι τον Ιούλιο θα ανακοινωθούν αντίποινα όπως και από την ΕΕ.«Οι Καναδοί είναι ευγενείς, είμαστε λογικοί, όμως δεν θα αφήσουμε να μας πιέζουν» δήλωσε ο Τριντό μετά την λήξη της Συνόδου προκαλώντας ένα Twitt του Τραμπ όπου τον αποκαλούσε «ανέντιμο και αδύναμο» και απέσυρε την αμερικανική υπογραφή από το τελικό ανακοινωθέν.«Με βάση τις ψευδείς δηλώσεις του Τζάστιν στην συνέντευξη Τύπου και το γεγονός ότι ο Καναδάς χρεώνει τεράστιους δασμούς στους αγρότες, τους εργάτες και στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, έδωσα οδηγία στους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην ενστερνιστούν το ανακοινωθέν», έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε απευθύνει προειδοποίηση προς όλους να μην συγκρουστούν εμπορικά με την Αμερική.Ο Οικονομικός Σύμβουλος του Λευκού Οίκου Λάρι Κούντλοου κατηγόρησε σήμερα τον Καναδά ότι κάνει “πολωτικά” σχόλια για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπρεπε ν’ αποχωρήσει από το κοινό ανακοινωθέν της G7, επειδή ο πρωθυπουργός του Καναδά “μας μαχαίρωσε πισώπλατα.”“Ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου είπε ότι οι ΗΠΑ είναι επιθετικές. Είπε ότι ο Καναδάς πρέπει σηκωθεί και να υποστηρίξει μόνος του τον εαυτό του κι ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα με τους δασμούς. Το αβάσιμο μέρος των δηλώσεων αυτών είναι ότι αυτοί έχουν τεράστιους δασμούς. Το ζήτημα είναι ότι μας μαχαίρωσε πισώπλατα,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κούντλοου στην εκπομπή του CNN, “State of the Union.”Κατά μία ερμηνεία, η κίνηση του Τραμπ, «μηδενίζει το κοντέρ» των διαπραγματεύσεων επαναφέροντας σε σημείο μηδέν όλες τις κρίσιμες διαφωνίες, όπως η επαναφορά της Ρωσίας στην Ομάδα των Επτά, που είχε αποβληθεί το 2014 εξ αιτίας του πολέμου στην Κριμαία, οι σχέσεις με το Ιράν, και κυρίως το προκλητικό κατά τις ΗΠΑ γερμανικό πλεόνασμα.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέφερε την απειλή του για επιβολή δασμών και σε εισαγόμενα αυτοκίνητα που «πλημμυρίζουν» – όπως λέει – την αμερικανική αγορά, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για ευρωπαϊκές και ασιατικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ιδιαίτερα την Γερμανική.Το μερίδιο των γερμανικών οχημάτων στην αμερικανική αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων υπερβαίνει το 40%, ενώ οι τελωνειακοί δασμοί που ισχύουν είναι διαφορετικοί μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η Ευρώπη φορολογεί τις εισαγωγές οχημάτων από χώρες εκτός της ΕΕ, συνεπώς και των αμερικανικών, με 10%.Στις ΗΠΑ, τα Audi, Volkswagen και άλλα ξένα οχήματα φορολογούνται με 2,5%. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συχνά αναφέρει, σε ιδιωτικές συνομιλίες του, πως βλέπει υπερβολικά πολλές Mercedes στη Νέα Υόρκη, αλλά όχι αρκετά αμερικανικά αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους.Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προσγειωθεί στη Σιγκαπούρη για άλλη μια σύνοδο κορυφής, αυτή τη φορά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, για την οποία δήλωσε πως είναι «αληθινά σίγουρος».