Προετοιμάζουν θερμό επεισόδιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας

To οικονομικο-στρατιωτικό κατεστημένο των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ μετέρχονται εκ νέου ψυχροπολεμικά τεχνάσματα -με τη βοήθεια των πειθήνιων δυτικών ΜΜΕ- για να πείσουν ότι η Ρωσία κάνει πολεμικές προετοιμασίες.Είναι μια παλιά ιστορία, που κάθε τόσο επαναλαμβάνεται. Έτσι θυμίζουμε τι υποστήριζε ο δυτικός Τύπος το 2010: «Ο Πούτιν προετοιμάζεται για πόλεμο». Η «θεωρία συνωμοσίας» που εφαρμόζουν οι υπεύθυνοι διασποράς των ψευδών ειδήσεων «για ρωσικές πολεμικές προετοιμασίες» στην πραγματικότητα προσπαθεί να καλύψει ακριβώς το αντίθετο.Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η προσπάθεια να εμφανίζονται τα σοβιετικά σύμβολα, τα οποία για τους Δυτικούς που είχαν υποστεί την αντισοβιετική πλύση εγκεφάλου της ψυχροπολεμικής προπαγάνδας εξακολουθούν να αποτελούν «κόκκινο πανί».Από την άλλη υπήρχαν αμερικανικά Μέσα που χαρακτήριζαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως τον «πλέον δημοφιλή πολιτικό ηγέτη στον σημερινό κόσμο». Η αποδοχή του σε δημοσκοπήσεις μερικές φορές ξεπερνά το 80%. Στα προσόντα του μετρώνται ο ήπιος χαρακτήρας που εμφανίζει και η επιμονή του στην ειρηνική συνύπαρξη με τη Δύση.Την ώρα, όμως, που ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται να υποστηρίζει πως «το πρόγραμμα για την παραγωγή F-35 είναι πολύ ακριβό», δεν παραλείπει να τονίσει πως η προτεινόμενη από τον ίδιο αύξηση στον αμυντικό προϋπολογισμό δαπανών κατά 54 δισεκατομμύρια δολάρια «είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των πολιτών και του έθνους».Η αύξηση και μόνο των αμερικανικών αμυντικών δαπανών ισούται με το σύνολο του ετήσιου αμυντικού προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (2015), του πέμπτου σε μέγεθος στον κόσμο.Είναι, δε, κατά 80% μεγαλύτερος από ολόκληρο τον ρωσικό αμυντικό προϋπολογισμό του 2015.Κι όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν πως ο Ρώσος πρόεδρος «προετοιμάζεται να εισβάλει στην Ευρώπη», την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε «σημαντικές μειώσεις στον αμυντικό προϋπολογισμό της», τις μεγαλύτερες από τη δεκαετία του 1990.Τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας δείχνουν πως ο ρωσικός αμυντικός προϋπολογισμός υπέστη μείωση 25,5% για το 2017 από 3,8 τρισεκατομμύρια ρούβλια σε 2,8 τρις (65,4 δις δολάρια).Οι ρωσικές μειώσεις στον αμυντικό προϋπολογισμό έρχονται σε εποχή που οι ΝΑΤΟϊκοί προσπαθούν να ανατρέψουν το φιλειρηνικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.Δημοσίευμα της «Washington Post» για να ενισχύσει τις αυξήσεις στον αμυντικό προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ, υποστήριξε πως οι Ρώσοι «συγκεντρώνουν τεθωρακισμένα και πυραύλους, στα σύνορα με τις χώρες του ΝΑΤΟ.Ξεχνώντας πως μόλις πρόσφατα το ΝΑΤΟ προχώρησε το πρόγραμμα ανάπτυξης «αντιπυραυλικού συστήματος» στη Ρουμανία, και την πραγματοποίηση μεγάλων πολεμικών γυμνασίων στις χώρες της Βαλτικής και τη Μαύρη Θάλασσα.Τις ανησυχίες της «Washington Post» σχολιάζει με ειρωνικό τρόπο ο ιστότοπος «moonofalabama.org» δημοσιεύει φωτογραφία από «απειλητική συγκέντρωση ρωσικών τεθωρακισμένων»:Ο συγγραφέας Joel Whitney και ιδρυτής του περιοδικού Guernica στο νέο του βιβλίο, «How the C.I.A. Tricked the World’s Best Writers», περιγράφει τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε η Κόμπανι» για να επηρεάσει ή να δυσφημίσει καταξιωμένους συγγραφείς και δημοσιεύματα στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, προκειμένου να ενδυναμώσει τα αντικομμουνιστικά αισθήματα.Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στην εποχή που κυριαρχεί η προπαγάνδα στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή με την διασπορά ψευδών ειδήσεων «σε σχέση με τη ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ».Αποτελεί προειδοποίηση ώστε να μην πέσουν οι συγγραφείς και οι δημοσιογράφοι στις παγίδες που στήνουν οι μυστικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της πληροφόρησης.Η μελέτη των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν την εποχή του Ψυχρού πολέμου, αποτελούν μέσο ώστε να αποφευχθούν ανάλογες απόπειρες δέσμευσης δημοσιογράφων και συγγραφέων για καθαρά προπαγανδιστικούς σκοπούς.Μέθοδοι που διόλου έχουν σχέση με τους δημοκρατικούς θεσμούς που καλούνται να υποστηρίξουν τα ΜΜΕ.