Πρωτοφανή μέτρα ασφάλειας στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων από τον Ντ. Τραμπ

Πρωτοφανή θα είναι τα μέτρα ασφάλειας στην τελετή ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, οι οποίοι συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή τους, σχολιάζει η εφημερίδα «The New York Times».



Στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας εμπλέκονται περισσότερες από 30 αμερικανικές υπηρεσίες, οι οποίες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο της πραγματοποίησης μεγάλων διαδηλώσεων στην Ουάσινγκτον, ενώ από την άλλη μεριά αναμένεται ότι θα φτάσουν στην αμερικανική πρωτεύουσα περίπου ένα εκατομμύριο υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.



Οι υπηρεσίες ασφάλειας των ΗΠΑ προβληματίζονται για το ενδεχόμενο συγκρούσεων μεταξύ ομάδων Αμερικανών ψηφοφόρων που εξακολουθούν να παραμένουν διχασμένοι έπειτα από το εκλογικό αποτέλεσμα της 8ης Νοεμβρίου, την ίδια στιγμή που εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην αμερικανική πρωτεύουσα.



Στο επίπεδο της ασφάλειας εκτιμάται ότι το ενδεχόμενο πρόκλησης επεισοδίων θα δοκιμάσει το σύστημα ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής γύρω από την Ουάσινγκτον, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, λειτουργεί ήδη στα όρια της αντοχής του.



Ανησυχίες είχαν εκφραστεί και για τη δεύτερη ορκωμοσία του Τζορτζ Μπους του νεότερου το 2005, που ήταν η πρώτη μετά τα πολλαπλά τρομοκρατικά πλήγματα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, αλλά και το 2009, οπότε έγινε η μεταβίβαση της προεδρικής εξουσίας των ΗΠΑ στον Μπαράκ Ομπάμα, τον πρώτο Αφροαμερικανό που ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα.



Η αρμόδια υπηρεσία (the National Park Service) που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση περιοχών δημόσιας πρόσβασης στην Ουάσινγκτον έχει δεχτεί ήδη 23 αιτήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων υπέρ ή κατά της άσκησης της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Με δεδομένη την εμπειρία των προηγούμενων τελετών ανάληψης προεδρικών καθηκόντων, η υπηρεσία ελάμβανε αιτήματα, τα οποία ήταν μετρημένα στα δάκτυλα των χεριών, σημειώνει η εφημερίδα «The New York Times».