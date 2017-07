Σε ατύχημα έχει εμπλακεί ένα από τα προσωπικά ελικόπτερα του Ντόναλντ Τραμπ

«Αυτό το ατύχημα ήταν το αποτέλεσμα μιας κακής προσγείωσης. Ο έλικας της ουράς του ελικοπτέρου χτύπησε το φράχτη και έπεσε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος τραυματίστηκε. Αλλά η βασική ανησυχία τους ήταν να καλυφθεί το ελικόπτερο ώστε κανείς να μη δει ότι είναι του Τραμπ καθώς το σήκωναν να το απομακρύνουν με γερανό», είπε ένας μάρτυρας

Ένα από τα προσωπικά ελικόπτερα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει εμπλακεί σε ατύχημα τον περασμένο μήνα στο Μανχάταν, αλλά οι λεπτομέρειες κρατούνται απόρρητες.Αυτό αποκάλυψε με ρεπορτάζ του το περιοδικό Page Six, υποστηρίζοντας ότι στις 15 Ιουνίου, ένα από τα αγαπημένα ελικόπτερα του Τραμπ κατά την προσγείωσή του στο West Side Heliport που βρίσκεται παράλληλα με τον ποταμό Χάντσον χτύπησε σε έναν φράχτη με αποτέλεσμα να σπάσει ο έλικας της ουράς του.Μάλιστα στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού παρουσιάζονται φωτογραφίες, όπου φαίνεται ο έλικας σπασμένος.Το Page Six επικαλείται μάρτυρες που είδαν το περιστατικό οι οποίοι δήλωσαν ότι η ζημιά στο ελικόπτερο ήταν μεγάλη και απομακρύνθηκε για επισκευή, αφού πρώτα οι εργάτες κάλυψαν με ταινίες τη λέξη «Τραμπ».«Αυτό το ατύχημα ήταν το αποτέλεσμα μιας κακής προσγείωσης. Ο έλικας της ουράς του ελικοπτέρου χτύπησε το φράχτη και έπεσε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος τραυματίστηκε. Αλλά η βασική ανησυχία τους ήταν να καλυφθεί το ελικόπτερο ώστε κανείς να μη δει ότι είναι του Τραμπ καθώς το σήκωναν να το απομακρύνουν με γερανό», είπε ένας μάρτυρας, σύμφωνα με το Page Six.Ο Πρόεδρος μπορεί να ταξιδεύει με το Air Force One και το Marine One, αλλά τα μέλη της οικογένειάς του εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά του ελικόπτερα όταν δεν είναι μαζί τους. Φήμες ήθελαν στο ελικόπτερο να επιβαίνουν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ αλλά άνθρωποι του Τραμπ αρνήθηκαν ότι αυτό ισχύει.Ο oργανισμός Τραμπ δεν έστειλε αναφορά σχετικά με το ατύχημα ή ποιος ήταν μέσα στο ελικόπτερο, όμως η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, όπως αναφέρει το περιοδικό, επιβεβαίωσε ότι διερευνά το ατύχημα, αλλά παρέπεμψε για περισσότερες πληροφορίες στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν έκανε κανένα σχόλιο.Ο Τραμπ διαθέτει δύο αεροπλάνα - ένα 757 και ένα εταιρικό τζετ - και τρία ελικόπτερα.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΠηγή φωτό: Page Six