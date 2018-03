Symphony of the seas: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου σήκωσε άγκυρες

Το «Symphony of the seas», το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο που παραδόθηκε από τα γαλλικά ναυπηγεία STX, σήκωσε άγκυρες σήμερα το πρωί από το λιμάνι Σεν-Ναζέρ, στη δυτική Γαλλία, μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν τον εντυπωσιακό ελιγμό.



Το «Symphony of the seas», που έχει μήκος 362 μέτρα και πλάτος 66 μέτρα για ολική χωρητικότητα 228.000 κόρων, παραδόθηκε στην αμερικανική εφοπλιστική εταιρεία Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL), ιστορικό πελάτη των γαλλικών ναυπηγείων STX.



Αυτός ο γίγαντας των θαλασσών, κόστους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μπορεί να υποδεχθεί περισσότερους από 8.000 επιβαίνοντες, από τους οποίους 2.200 είναι τα μέλη του πληρώματος. Για μερικά μέτρα και μερικές καμπίνες περισσότερες, αποσπά τον τίτλο του μεγαλύτερου κρουαζιεροπλοίου στον κόσμο από το δίδυμό του «Harmony of the seas», που είχε παραδοθεί στην RCCL από τα ναυπηγεία STX το 2016.



Οι ελιγμοί για τον απόπλου άρχισαν όπως προβλεπόταν στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), κάτω από έναν λαμπρό ήλιο. Το πλοίο βγήκε από το λιμάνι λιγότερο από μια ώρα αργότερα για να πλεύσει προς τη Μάλαγα, στην Ισπανία. Θα περάσει την πρώτη σεζόν του στη Μεσόγειο, πριν φθάσει το φθινόπωρο στο αγκυροβόλιό του, στο Μαϊμι των ΗΠΑ.



Αληθινή πλωτή πόλη, περιλαμβάνει, όπως και το «Harmonhy of the seas», πάνω από 66.000 τ.μ. χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας, ανάμεσα στους οποίους ένα Σέντραλ Παρκ, όπως στη Νέα Υόρκη, με 12.000 είδη φυτών.



Ένας χώρος για πατινάζ που μετατρέπεται σε «παιγνίδι λέηζερ» ή μια πολυτελής οικογενειακή σουίτα με εσωτερική νεροτσουλήθρα, ιδιωτικό υδρομασάζ και μηχανή για ποπκόρν είναι μερικές από τις καινοτομίες.



Είναι το 13ο κρουαζιερόπλοιο που ναυπηγείται από τα ναυπηγεία του Σεν-Ναζέρ για την RCCL. Η παραγγελία για το «Harmony of the seas», τον Δεκέμβριο 2012, με οψιόν αυτή για το «Symphony» ήταν μια ανάσα οξυγόνου για τα ναπηγεία, έπειτα από δύο χρόνια χωρίς νέα συμβόλαια.



Έκτοτε οι παραγγελίες έρχονται βροχή: η εταιρεία STX France, που είναι τα τελευταία μεγάλα γαλλικά ναυπηγεία, πρέπει να παραδώσουν μέχρι το 2022 εννέα κρουαζιερόπλοια με ρυθμό δύο τον χρόνο, μια κατάσταση πρωτοφανής μετά τον απόπλου του Queen Mary 2 το 2003.



Για να φέρουν σε πέρας αυτό το φορτωμένο πρόγραμμα, τα ναυπηγεία απασχολούν 8.000 πρόσωπα, από τα οποία τα 3.000 είναι μισθωτοί, ενώ επιδιώκουν να προσλάβουν άλλους 200 μηχανικούς, τεχνικούς και εργάτες.