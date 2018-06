Τα θέματα συζήτησης στη φετινή συνάντηση της λέσχης Μπίλντερμπεργκ

Εκατόν τριάντα μία προσωπικότητες από 23 χώρες του δυτικού κόσμου συναντώνται από χθες Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή στο Τορίνο της Ιταλίας για την 66η ετήσια συνάντηση της λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της λέσχης, αντικείμενο των φετινών συναντήσεων είναι να «ευνοηθεί ο διάλογος ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική» και να συζητηθούν «οι ισχυρές τάσεις και τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος». Στο τέλος της συνάντησης, την Κυριακή, «δεν θα υπάρξει λεπτομερής ατζέντα, δεν θα προταθούν αποφάσεις και δεν θα διεξαχθεί καμιά ψηφοφορία», διευκρινίζει η ιστοσελίδα.



Δισεκατομμυριούχοι, επικεφαλής τραπεζών, τέσσερις πρωθυπουργοί, δύο αντιπρόεδροι κυβερνήσεων, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, η γερμανίδα υπουργός Άμυνας, ο βασιλιάς της Ολλανδίας, ο πρόεδρος της Airbus, καθηγητές Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων σε φημισμένα πανεπιστήμια και... ο ακούραστος 95χρονος πλέον Χένρι Κίσινγκερ περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών. Από την Ελλάδα συμμετέχουν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο διευθύνων σύμβουλος της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Καθώς το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των φετινών συζητήσεων, η βρετανική Guardian επισημαίνει επίσης τη συμμετοχή του Ελληνοκυπρίου Ντέμη Χασάμπη, ο οποίος διευθύνει το πρόγραμμα DeepMind της Google.



Η συμμετοχή στη συνάντηση επιτρέπεται μόνο κατόπιν προσκλήσεως. Και το γεγονός ότι οι συζητήσεις παραμένουν μυστικές, καθώς και το ότι συγχρωτίζονται εκεί προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο, τα μέσα ενημέρωσης και τις επιχειρήσεις τροφοδοτούν τακτικά θεωρίες συνομωσίας. Καθώς οι συζητήσεις διεξάγονται πίσω από κλειστές πόρτες, ορισμένοι ισχυρίζονται πως στόχος των συναντήσεων αυτών είναι να δημιουργηθεί μια Νέα Παγκόσμια Τάξη και να ελεγχθούν οι παγκόσμιες πολιτικές.



Η πρώτη συνάντηση της λέσχης οργανώθηκε το 1954 στο ξενοδοχείο De Bilderberg στο Όστερμπεκ της Ολλανδίας. Ο ιδρυτής πρόεδρός της ήταν ο πρίγκιπας Μπέρνχαρντ, ο παππούς του σημερινού βασιλιά της Ολλανδίας Βίλεμ-Αλεξάντερ. Και στην εναρκτήρια ομιλία της πρώτης συνάντησης, το 1954, ο Μπέρνχαρντ είχε πει για τον λόγο ύπαρξης της λέσχης Bilderberg: «Επειδή οι ελεύθερες χώρες της Ευρώπης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς πρέπει να δρουν ως μια μονάδα, πρέπει και να προσπαθήσουν να σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία». Και το 2000, ο βρετανός πολιτικός Ντένις Χήλυ, ο οποίος συμμετείχε επί δεκαετίες στη Bilderberg, είχε δηλώσει: «Το να πει κανείς πως πασχίζουμε για μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι υπερβολικό, αλλά όχι εντελώς άδικο. Εμείς στην Bilderberg αισθανθήκαμε πως δν μπορούμε να συνεχίσουμε να πολεμάμε ο ένας τον άλλον για το τίποτα και να σκοτώνονται άνθρωποι και εκατομμύρια να μένουν άστεγοι. Έτσι αισθανθήκαμε πως μια ενιαία κοινότητα σ' όλον τον κόσμο θα ήταν κάτι καλό».



Οι συζητήσεις διεξάγονται υπό τον λεγόμενο κανόνα του Τσάταμ Χάουζ (επισήμως Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων), ο οποίος προβλέπει πως οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις συζητήσεις αυτές, αλλά δεν τους επιτρέπεται να αποκαλύψουν την ταυτότητα του προσώπου που τους έδωσε τις πληροφορίες αυτές. Δεν τηρούνται πρακτικά ούτε γίνεται κάποια ηχογράφηση των συζητήσεων και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν το περιεχόμενο των συζητήσεων. Ωστόσο από το 2012 η λέσχη δίνει στη δημοσιότητα τον κατάλογο των συμμετεχόντων.



Τα φετινά θέματα των συζητήσεων είναι τα εξής:



1. Ο λαϊκισμός στην Ευρώπη



2. Η πρόκληση της ανισότητας



3. Το μέλλον της εργασίας



4. Η τεχνητή νοημοσύνη



5. Οι ΗΠΑ πριν από τις εκλογές στα μέσα της προεδρικής θητείας



6. Το ελεύθερο εμπόριο



7. Η αμερικανική παγκόσμια ηγεσία



8. Η Ρωσία



9. Οι κβαντικοί υπολογισμοί



10. Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν



11. Ο κόσμος της «μετα-αλήθειας»



12. Τρέχοντα γεγονότα



Το θέμα του λαϊκισμού ανέβηκε στην κορυφή της φετινής ατζέντας, από την όγδοη θέση που βρισκόταν πέρυσι, πράγμα που σημαίνει ότι αυξήθηκε η σημασία του. Οι λόγοι είναι μάλλον προφανείς. Η ΕΕ, που είχε ήδη ένα «μαυρισμένο μάτι» από το Brexit, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με έναν λαϊκιστικό κυβερνητικό συνασπισμό στην Ιταλία, ενώ η διατλαντική συμμαχία υποφέρει υπό την πίεση του Τραμπ. Ο Guardian εκτιμά πως, για τον λόγο αυτό, το Τορίνο, στην Ιταλία, ήταν η τέλεια επιλογή για τη συνάντηση του 2018.



Στη φετινή συνάντηση πρόεδρος είναι ο Ανρί ντε Καστρίς, πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού και διακομματικού Institut Montaigne με έδρα το Παρίσι. Μεταξύ των 131 συμμετεχόντων περιλαμβάνονται ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νυν πρόεδρος της Goldman Sachs International, ο διευθύνων σύμβουλος της Shell Μπεν φαν Μπόιρντεν, η γενική διευθύντρια της UNESCO Οντρέ Αζουλέ, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Μάρκ Κάρνεϊ, η εκτελεστική πρόεδρος της Banco Santander Άνα Μποτίν, ο διευθυνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο'Λίρι, ο ιρλανδός υπουργός Οικονομικών Πασκάλ Ντόνοχιου, η διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιολογίας Βλαστοκυττάρων Έλενα Κατανέο, ο διευθυντής της εφημερίδας London Evening Standard και πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζορτζ Όζμπορν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet Μουράτ Γετκίν.



Πηγές: The Guardian, Ouest France, Business Insider, The Express, The Sun