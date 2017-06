Tα πέντε συμπεράσματα των βρετανικών εκλογών

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι φαίνεται ότι θα κερδίσουν στις βουλευτικές εκλογές, έχοντας όμως χάσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ένα σοκαρίστικό αποτέλεσμα που βυθίζει τη χώρα στην αβεβαιότητα λίγες ημέρες πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το Brexit.



Τα 5 σημαντικότερα συμπεράσματα των εκλογών της 8ης Ιουνίου:



Η Τερέζα Μέι απογοήτευσε το κόμμα της



Η συντηρητική πρωθυπουργός είναι η μεγάλη χαμένη των εκλογών, καθώς το κόμμα της, ενώ αρχικά εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί, φαίνεται να κερδίζει λιγότερες έδρες στο κοινοβούλιο, την ώρα που η Μέι είχε ζητήσει από τους ψηφοφόρους να της δώσουν ενισχυμένη πλειοψηφία για να διαπραγματευτεί το Brexit.



Διέπραξε το ίδιο λάθος με τον προκάτοχό της Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ΕΕ προκειμένου να κάνει τους ευρωσκεπτικιστές στο εσωτερικό του κόμματος να σιγήσουν. Και εκείνος απογοήτευσε τους ψηφοφόρους και παραιτήθηκε μετά τη νίκη του «ναι».

«Είναι το μάθημα των δύο τελευταίων ετών», εκτιμά ο Μπρίαν Κλάας του London School of Economics. «Οι ψηφοφόροι δεν θέλουν να θεωρείται δεδομένη η ψήφος τους».



Ο Τζέρεμι Κόρμπιν δικαιώθηκε



Ο επικεφαλής των Εργατικών διασώθηκε: αν και έχουν σημειωθεί αρκετές απόπειρες για την ανατροπή του από βουλευτές του κόμματός του, η πιο κεντρώα πτέρυγα του οποίου δεν υποστηρίζει τις ριζοσπαστικές απόψεις του, ο Κόρμπιν μπορεί να χαρεί για τη νίκη.



Ενίσχυσε το ποσοστό των Εργατικών κατά περίπου 30 έδρες, την ώρα που πολλοί ανέμεναν μια μεγάλη ήττα.



Απώλειες για τους υπέρμαχους της ανεξαρτησίας της Σκωτίας



Ακόμη μία έκπληξη των εκλογών: το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) αναμένεται να χάσει περίπου 20 από τις 54 έδρες που κατείχε στο βρετανικό κοινοβούλιο. Δύο υψηλόβαθμα στελέχη του, ο πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας Άλεξ Σάλμοντ και ο δεύτερος στην ιεραρχία του κόμματος Άνγκους Ρόμπερτσον έχουν χάσει την έδρα τους.



«Πρόκειται για ένα πολύ κακό νέο για την (πρωθυπουργό της Σκωτίας) Νίκολα Στέρτζον και τις φιλοδοξίες της περί διοργάνωσης νέου δημοψηφίσματος» για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, σχολίασε ο Ίαν Μπεγκ καθηγητής του London School of Economics.



Εξαφάνιση του UKIP από το κοινοβούλιο



Δεν είχαν παρά έναν βουλευτή. Όμως το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα UKIP έγραψε ιστορία, καθώς ήταν ο πρώτος υπέρμαχος της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ, μέχρι που ικανοποιήθηκε.

Έτσι έχασε τον βασικό λόγο ύπαρξης, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε και ο ηγέτης του Νάιτζελ Φάρατζ.



Αβεβαιότητα για τα Brexit



Εφόσον η Μέι δεν φαίνεται να κερδίζει ξεκάθαρη εντολή και χωρίς την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αβεβαιότητα κυριαρχεί για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το Brexit καθώς και για τη βρετανική θέση, την ώρα που οι συζητήσεις είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις 19 Ιουνίου.



Όπως και να έχει η βρετανική θέση έχει αποδυναμωθεί. Και το μήνυμα των Βρετανών ψηφοφόρων μπορεί να εκληφθεί ως μια επιλογή για ένα ήπιο Brexit, το αντίθετο από αυτό που επιθυμεί η Μέι.

«Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. (Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα) Μέρκελ θα το διαπιστώσει, (ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ) Μακρόν θα το διαπιστώσει, όλος ο κόσμος θα το διαπιστώσει και αυτό θα αλλάξει τη δυναμική. Θα εξακολουθήσει να είναι σε θέση να ζητά πράγματα, θα μπορούν να απαντούν: “καλά, θα δούμε”», εκτιμά ο Πολ Κέλι του London School of Economics.