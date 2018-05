Το Brexit εξακολουθεί να διχάζει τη βρετανική κυβέρνηση

Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι διαίρεσε την κυβέρνησή της σε δύο ομάδες εργασίας με την ελπίδα να εξασφαλίσει την προώθηση της διαδικασίας διακανονισμού του Brexit από την Ε.Ε..



Σύμφωνα με τους σχολιαστές αυτό δεν εξασφαλίζει την ενότητα των δύο αντιπάλων πόλων που έχουν διαμορφωθεί στους κόλπους της βρετανικής κυβέρνησης.



Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους ένθερμους υποστηρικτές του Brexit –τους αποκαλούμενους Brexiteers και είναι οι Liam Fox (υπουργός Διεθνούς Εμπορίου) και Michael Gove (Πολιτισμού) με τον υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης David Lidington να προωθεί την άποψη -που προτιμά και η πρωθυπουργός- της «τελωνειακής συνεργασίας». Κάτι που σημαίνει πως η Βρετανία θα συλλέγει δασμούς για χάρη της Ε.Ε. - προοπτική που έχει χαρακτηρίσει ο υπουργός Εξωτερικών Boris Johnson «τρελή».



Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τους υπέρ της παραμονής Greg Clark (υπουργό Επιχειρήσεων), Karen Bradley (Βόρειας Ιρλανδίας), αλλά και του David Davis που είναι υπέρ του Brexit και οι οποίοι θα

πρέπει να εξετάσουν τις προοπτικές που θα μειώσουν στο ελάχιστο τις δυσμενείς επιπτώσεις.



Όπως γράφει η ''The Guardian'' «δύο κυριότερους υπουργούς, όπως ο επί των Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον και ο Καγκελάριος Philip Hammond τους οποίους η Μέι θεωρεί ''ακραίους'', δεν τους συμπεριέλαβε σε κάποια από τις δύο πλευρές επειδή προφανώς θέλησε να αποφύγει συγκρουσιακό κλίμα που θα προκαλούσαν οι έντονοι διαξιφισμοί μαζί τους».



Η απόφαση της Μέι θεωρείται ως ύστατη προσπάθεια «ρίχνοντας τα ζάρια, να συνενώσει την διαιρεμένη της κυβέρνηση για το θέμα του Brexit, ιδιαίτερα μετά τις πληροφορίες ότι ο υπουργός Εξωτερικών και ο καγκελάριος είναι έτοιμοι να παραιτηθούν, λόγω των διαφορών που έχουν εκφράσει».



Η προσπάθεια να βελτιώσει την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους της βρετανικής κυβέρνησης από την πρωθυπουργό Μέι, δεν σημαίνει ότι «έχει βγάλει εκτός τον ελέφαντα από τους κόλπους της». Ευρωπαίοι διπλωμάτες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις του Brexit έχουν χαρακτηρίσει τις προτάσεις ότι «δημιουργούν ζητήματα συστηματικής και δικαστικής εξόντωσης», στις συζητήσεις που είχαν γίνει στα μέσα Απριλίου.



Όπως έγραψε σε tweet ο Fabian Zuleeg, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής, «ποια από τις δύο ομάδες θα επεξεργασθεί προοπτική αποδεκτή από την ΕΕ; Ουδεμία από τις προτάσεις τους είναι αποτελεσματική!».



Όπως έγραψε η "The Financial Times'' «παραμένει και το πρόβλημα για τον διακανονισμό των δασμών στα σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία. Θέμα που αναμένεται να συζητηθεί στην κυβερνητική σύσκεψη της Τρίτης, από την ειδική επιτροπή για το Brexit».



Σύνταξη Κ. Μπετινάκης