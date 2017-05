To ΔΝΤ βλάπτει σοβαρά... την υγεία των παιδιών

Μία έρευνα-καταπέλτη δημοσιεύει στο περιοδικό της η ΜΚΟ «Proceedings of the National Academy of Sciences» σχετικά με τις πολιτικές λιτότητας που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον αντίκτυπό τους στην υγεία των ανήλικων παιδιών.



Η μελέτη περιελάμβανε τουλάχιστον 2,8 δις ανθρώπους, δηλαδή σχεδόν τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό, οι οποίοι διαμένουν σε 67 φτωχές χώρες ή κράτη όπου το εισόδημα των κατοίκων θεωρείται μικρό έως μεσαίο και αφορά τα έτη από το 2000 έως το 2005.



Η έρευνα έγινε με βάση πέντε κριτήρια: την έλλειψη νερού, στέγης, υγιεινής, τον υποσιτισμό, την ελλιπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.



Όπως διαπιστώθηκε από τους επιστήμονες «σε χώρες όπου δεν έχει επιβληθεί κάποιο πρόγραμμα του ΔΝΤ, τα παιδιά ζουν σε νοικοκυριά με μορφωμένους γονείς, όπου οι πιθανότητες να είναι υποσιτισμένα μειώνονται κατά 38%, συγκριτικά με εκείνα που ζουν σε νοικοκυριά όπου οι γονείς είναι αμόρφωτοι».

Τα προγράμματα του ΔΝΤ περιόρισαν «την προστασία που προσφέρει η μόρφωση κατά του παιδικού υποσιτισμού κατά - το λιγότερο- 17% σε αγροτικές κυρίως περιοχές».



«Παρατηρούμε στην μελέτη μας ένα είδος έμμεσης επίδρασης. Η έρευνά μας δείχνει ότι οι χώρες που ακολουθούν ένα πρόγραμμα επιβεβλημένο από το ΔΝΤ οι γονείς σε αγροτικές κυρίως περιοχές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά στην φροντίδα των παιδιών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υγεία των παιδιών είναι όντως σε χειρότερα επίπεδα όταν τρέχει ένα πρόγραμμα του Ταμείου, ενώ είναι σε καλύτερα όταν έχουν απεμπλακεί από τέτοιου είδους προγράμματα» ανέφερε ο Adel Daoud, επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Cambridge που συμμετείχε στη μελέτη.