Το επόμενο επεισόδιο του «Game of Thrones» εκλάπη από χάκερ

Ομάδα χάκερ υπέκλεψε το σενάριο ενός μελλοντικού επεισοδίου της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones», καθώς και επεισόδια άλλων τηλεοπτικών σειρών της εταιρείας παραγωγής και του καλωδιακού καναλιού ΗΒΟ.



Σύμφωνα με ανακοίνωση των ανώνυμων χάκερ, συνολικά υπέκλεψαν δεδομένα 1,5 terabytes, μεταδίδουν το BBC, το πρακτορείο Reuters και οι «New York Times».



Ήδη, οι χάκερ ανήρτησαν σε ιστοσελίδα του διαδικτύου επόμενα επεισόδια των σειρών «Ballers» και «Room 104», που δεν έχουν προβληθεί ακόμη, υποσχόμενοι σύντομα και νέο υλικό προς (δωρεάν) τέρψη του φιλοθεάμονος κοινού.



«Χαιρετίσματα σε όλη την ανθρωπότητα. Η μεγαλύτερη διαρροή στην εποχή του κυβερνοδιαστήματος βρίσκεται σε εξέλιξη» έγραψαν οι χάκερ, με καθόλου ταπεινοφροσύνη. Ενθάρρυναν τον καθένα να «κατεβάσει» το υποκλαπέν τηλεοπτικό υλικό και υποσχέθηκαν να δώσουν... συνέντευξη σε όποιον το κάνει με επιτυχία.



Η ΗΒΟ επιβεβαίωσε την παραβίαση των υπολογιστών της, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες και χωρίς να διευκρινίσει κατά πόσο έχουν επίσης υποκλαπεί προσωπικά δεδομένα πελατών ή εργαζομένων της. Η εταιρεία δήλωσε ότι ερευνά το περιστατικό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας και εξωτερικές εταιρείες κυβερνοασφάλειας, τονίζοντας ότι «η προστασία δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΗΒΟ».



Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ρίτσαρντ Πλέπλερ, σε ηλεκτρονικό μήνυμά του στους εργαζομένους στην ΗΒΟ (που ανήκει στον όμιλο Time-Warner), χαρακτήρισε την κυβερνοπαραβίαση «προφανώς πρόκληση αναστάτωσης, ανησυχητική και ενοχλητική για όλους μας».



Σύμφωνα με πληροφορίες του Entertainment Weekly, η υποκλοπή του «Game of Thrones» αφορά στο τέταρτο επεισόδιο της έβδομης περιόδου, η οποία προβάλλεται αυτό τον καιρό. Το τρίτο επεισόδιο του τρέχοντος κύκλου είχε προβληθεί την Κυριακή, ενώ το τέταρτο που υπεκλάπη αναμένεται να προβληθεί την επόμενη εβδομάδα. Η σειρά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2018.



Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που γίνεται υποκλοπή στο «Game of Thrones». Το 2015 είχαν διαρρεύσει στο διαδίκτυο τα πρώτα τέσσερα επεισόδια του πέμπτου κύκλου, προτού προβληθούν.