Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει δραματική αύξηση των στρατευμάτων «γρήγορης απάντησης»

Προωθούνται τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια για τον υπερδιπλασιασμό του αριθμού των στρατευμάτων και των οπλικών συστημάτων της «Δύναμης Ταχείας Απάντησης», σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ. Στα δημοσιεύματα υποστηρίζεται πως «η Γερμανία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις».Όπως υποστηρίζει η εβδομαδιαία «Welt am Sonntag», στα σχέδια του ΝΑΤΟ είναι να «βελτιωθεί η ετοιμότητα των δυνάμεών του και η αναβάθμιση των οπλικών του συστημάτων, ώστε να βελτιώσει τις δυνατότητες απάντησής του σε περίπτωση ανάγκης».Τα κράτη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να οικοδομήσουν διοικητικό κέντρο στην γερμανική πόλη Ουλμ, με πρόσχημα το επιχείρημα «απάντησης στην ρωσική πολιτική στην ανατολική Ευρώπη», όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο DPA. Ένα δεύτερο διοικητικό κέντρο θα υπάρχει στην αμερικανική πολιτεία της Βιρτζίνια.Η Ατλαντική Συμμαχία σχεδιάζει να δημιουργήσει δύναμη κρούσης με περίπου 30.000 στρατιώτες με δυνατότητα ανάληψης επιχειρησιακής δράσης εντός 30 ημερών.Θα έχουν την υποστήριξη μερικών εκατοντάδων μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων, σύμφωνα με δηλώσει υψηλόβαθμων ΝΑΤΟϊκών διπλωματών στην «Welt am Sonntag».Η νέα στρατιωτική δύναμη θα έρθει να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα «Δύναμη Απάντησης» (NATO Response Force -NRF) που αριθμεί περί τους 20.000 στρατιώτες.Η πρωτοβουλία για την δημιουργία της νέας ΝΑΤΟϊκής δύναμης έρχεται από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Welt am Sonntag, «η Γερμανία αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις».Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συναντώνται για να εξετάσουν και να εγκρίνουν τα αμερικανικά αυτά σχέδια, στις Βρυξέλες, αυτή την εβδομάδα.Το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας αναφέρει ότι οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων των ΝΑΤΟϊκών κρατών-μελών, αναμένεται να υιοθετήσουν πολιτική διακήρυξη για το ζήτημα, στην διάσκεψη κορυφής στα μέσα Ιουλίου.