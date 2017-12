Τουσκ προς Ράμα: «Πρέπει να διατηρηθεί το μομέντουμ στις μεταρρυθμίσεις του κράτους δικαίου»

«Καλή η συνάντηση με τον Έντι Ράμα ενόψει της διάσκεψης κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στις 17 Μαΐου στη Σόφια» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ Ντόναλντ Τουσκ μετά τη συνάντησή του με τον Αλβανό πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τουσκ έστειλε μήνυμα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, σημειώνοντας:



«Είναι ανάγκη να διατηρηθεί το μομέντουμ στις μεταρρυθμίσεις του κράτους δικαίου για να προχωρήσουμε στην πορεία της στην ΕΕ».



