Τραμπ προς Ντουτέρτε: Aμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια ανοικτά της κορεατικής χερσονήσου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Φιλιππινέζο ομόλογό του Ροντρίγο Ντουτέρτε ότι έχει στείλει δύο πυρηνικά υποβρύχια στα ανοικτά της κορεατικής χερσονήσου, όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Times, δηλώσεις οι οποίες ενδέχεται να εγείρουν ερωτήματα για μια ακόμη φορά σχετικά με τον τρόπο που ο Τραμπ διαχειρίζεται ευαίσθητες πληροφορίες.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επισημάνει ότι «μια μεγάλη, μεγάλη σύγκρουση» με τη Βόρεια Κορέα είναι πιθανή εξαιτίας του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ, ενώ έχει προσθέσει ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι, αν και ο ίδιος επιθυμεί μια διπλωματική επίλυση της κρίσης.



Ο Τραμπ είπε στον Ντουτέρτε ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει «μεγάλη δύναμη πυρός εκεί», σύμφωνα με τους New York Times, η οποία επικαλείται μια απομαγνητοφώνηση της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν οι δύο ηγέτες στις 29 Απριλίου.



«Έχουμε δύο υποβρύχια, τα καλύτερα στον κόσμο. Έχουμε δύο πυρηνικά υποβρύχια, όχι ότι θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε», ανέφερε η εφημερίδα ότι δήλωσε ο Τραμπ.



Το άρθρο των New York Times βασίζεται στην απομαγνητοφώνηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας που έκαναν οι Φιλιππινέζοι και η οποία κυκλοφόρησε χθες Τρίτη με τη διαβάθμιση «απόρρητο» από την υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών των Φιλιππίνων που είανι αρμόδια για την Αμερική.



Σύμφωνα με την εφημερίδα, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, που δεν έχει άδεια να συζητά δημοσίως τη συνομιλία και επέμεινε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επιβεβαίωσε ότι η απομαγνητοφώνηση αναφέρει με ακρίβεια τα όσα συζήτησαν οι δύο ηγέτες.



Αμερικανοί αξιωματούχοι, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, έχουν επισημάνει ότι ο Τραμπ συζήτησε για θέματα ασφαλείας που αφορούν το Ισλαμικό Κράτος με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον Ρώσο πρεσβευτή στις ΗΠΑ Σεργκέι Κίσλιακ στη διάρκεια συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα αυτό τον μήνα.



Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τον Ντουτέρτε για «την απίστευτη δουλειά που κάνει στο θέμα των ναρκωτικών», σύμφωνα με τους New York Times, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη Δύση.



Περίπου 9.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις Φιλιππίνες από τις 30 Ιουνίου, οπότε ανέλαβε την προεδρία της χώρας ο Ντουτέρτε στο πλαίσιο του πολέμου του κατά της διακίνησης ναρκωτικών.



Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ