Τριλογία ελληνικού πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την Τρίτη και την Τετάρτη, στις 2 και στις 3 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γνωρίσει τον ελληνικό πολιτισμό, μέσα από μία τριλογία εκδηλώσεων, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του Ποταμιού Γιώργου Γραμματικάκη.



Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, η ελληνική αρχαιότητα ερμηνεύει τη σύγχρονη πολιτική διά στόματος του καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας του Πρίνστον Άγγελου Χανιώτη και η παράδοση εκμοντερνίζει τα εκφραστικά της μέσα: Ο Καραγκιόζης συνομιλεί με τον Οδυσσέα, με διερμηνέα την Εθνική Λυρική Σκηνή, που παρουσιάζει την όπερα σκιών «Il ritorno di Karagiozis in Patria». Όλα αυτά, υπό το ελληνικό φως που αιχμαλώτισε ο Γιώργος Δεπόλλας, στην έκθεση φωτογραφικής αφίσας «Οδοιπορικό στην Ελλάδα».



Αναλυτικά το πρόγραμμα της τριλογίας «Ελληνικού Πολιτισμού»:



-Τετάρτη, 12.30, (αίθουσα Α1Ε2)



Ομιλία του καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασσικών Σπουδών (Institute of Advanced Study, Princeton) 'Αγγελου Χανιώτη, με θέμα: Η ελληνική αρχαιότητα και η σχέση της με σύγχρονα πολιτικά φαινόμενα. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα με διερμηνεία στην αγγλική.



-Τετάρτη 18.30, (αίθουσα YEHUDI MENUHIN)



Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την όπερα σκιών «Il ritorno di Karagiozis in Patria», βασισμένη στην όπερα του Claoudio Monteverdi Il ritorno d' Ulisse in Patria (Η Επιστροφή του Οδυσσέα στην Πατρίδα). Η γλώσσα της παράστασης θα είναι η ελληνική, με υπέρτιτλους στην αγγλική.



-Τρίτη - Παρασκευή (αίθουσα YEHUDI MENUHIN)



Έκθεση φωτογραφικής αφίσας του Γιώργου Δεπόλλα με θέμα: οδοιπορικό στην Ελλάδα