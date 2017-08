Τριντό: «Ο Καναδάς καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελώνη»

Μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης στη Βαρκελώνη, έστειλε μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο Facebook, o Καναδός Πρωθυπουργός, Τζαστίν Τριντό.«Canada condemns today’s terror attack in Barcelona – our hearts, sympathies & support are with the victims and their families».Μετάφραση: «Ο Καναδάς καταδικάζει τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελώνη - οι καρδιές μας, η συμπάθεια και η υποστήριξη είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».Δείτε την ανάρτηση του κ. Τριντό: