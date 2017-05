Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα αγάπης στον σύντροφό της, Φίλιππο Μιχόπουλο

Η Αθηνά Οικονομάκου αναπολεί τις πασχαλινές της διακοπές στις Μαλδίβες με τον σύντροφό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.Αυτό φάνηκε από την πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram. Συγκεκριμένα η όμορφη ηθοποιός ανέβασε ένα στιγμιότυπο στο οποίο τη βλέπουμε με την πλάτη γυρισμένη στον φακό και το μαγιό της να κρατάει σφιχτά το χέρι του αγαπημένου της.«I can conquer the world with one hand as long as you're holding the other» δηλαδή «Μπορώ να κατακτήσω τον κόσμο μόνο με το ένα χέρι όσο εσύ μου κρατάς το άλλο», ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδεψε την ανάρτησή της.Πηγή: govastileto.gr