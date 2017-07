Adele: Ακυρώνει τις συναυλίες τη μια με την άλλη και χάνει πολλά εκατομμύρια

Πολλά εκατομμύρια αναμένεται να χάσει η Adele λόγω των συναυλιών που ακύρωσε, καθώς εκτός από τα έσοδα των εισιτηρίων που χάνει, οι εμφανίσεις της επρόκειτο να βιντεοσκοπηθούν και να πωληθούν σε dvd.Για την κινηματογράφηση των συναυλιών στο Γουέμπλεϊ, είχε προσληφθεί ένα πολυπληθές τηλεοπτικό συνεργείο με 100 κάμερες που θα απαθανάτιζαν το «Adele Live 2017: The Finale».Ο Mat Askem ο οποίος σκηνοθέτησε βίντεο για τους Muse και τους Take That, είχε επιφορτιστεί με την ευθύνη να δημιουργήσει το πιο επιτυχημένο dvd του είδους του. Οι εμφανίσεις της το Σάββατο και την Κυριακή θα ήταν τα βασικά σημεία της ταινίας.Η 29χρονη τραγουδίστρια ακύρωσε τις συναυλίες λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τις φωνητικές της χορδές.Οι υπεύθυνοι της παραγωγής ανέμεναν να κερδίσουν εκατομμύρια από τις πωλήσεις του dvd σε όλον τον κόσμο, αλλά τώρα αυτό φαντάζει μακρινό όνειρο, και η τραγουδίστρια δεν έχει διευκρινίσει αν θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα ή αν έκλεισε εντελώς την πόρτα της σε αυτό το ενδεχόμενο.