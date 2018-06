Αυτή είναι η εκπομπή που αναλαμβάνει η Ευαγγελία Αραβανή στο Epsilon Τv!

Όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές ημέρες η Ευαγγελία Αραβανή θα ανήκει από την επόμενη σεζόν στο δυναμικό του Epsilon tv.Μετά την παρουσίαση του My Style Rocks και του Dancing with the Stars, η παρουσιάστρια είναι έτοιμη να αναλάβει το μεγάλο εγχείρημα του καναλιού του Ιβάν Σαββίδη, που δεν είναι άλλο από το καινούριο μουσικό show «La Banda».