Αυτός είναι ο λόγος που η Gal Gadot ευχαρίστησε την Beyonce

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ευχαριστούμε την Beyoncé για την ύπαρξή της στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Τώρα όμως φαίνεται ότι στους λόγους αυτούς προστίθεται ένας ακόμα. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό W, η ηθοποιός Gal Gadot ευχαρίστησε δημοσίως την τραγουδίστρια για τη βοήθεια που της παρείχε ώστε να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Wonder Woman.Όχι, η Beyoncé δεν έκανε κάποια χάρη ούτε μεσολάβησε για να πάρει το ρόλο η ηθοποιός, αλλά ήταν αυτή που την ενθάρρυνε κατά τη συμμετοχή της στην ακρόαση.«Όταν συμμετείχα στην ακρόαση για την ταινία Μπάτμαν εναντίον Σούπερμαν, δεν ήξερα ότι ήταν και για την Wonder Woman», εξήγησε η ηθοποιός.«Ο σκηνοθέτης Zack Snyder μου ζήτησε να κάνω ένα δοκιμαστικό μπροστά στην κάμερα, ήταν βασανιστικό, έξι ή επτά κορίτσια ήμασταν η κάθε μία σε ξεχωριστό καμαρίνι και μας είπαν ότι θα μπαίνουμε μέσα όταν θα μας καλέσουν. Νούμερο ένα, και έχασα το μυαλό μου, έτσι αποφάσισα να βάλω να ακούσω το «Who runs the world? Girls!», της Beyoncé. Μόλις άρχισα να χορεύω η ανησυχία μου έφυγε. Σε ευχαριστώ Beyoncé», είπε.