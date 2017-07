Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του «Your face sounds familiar 4»

Το «Your face sounds familiar 4» έριξε αυλαία αναδεικνύοντας τον μεγάλο νικητή.Οι Παρθένα Χοροζίδου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Άρης Μακρής και ο Ησαϊας Ματιάμπα «κονταροχτυπήθηκαν» με τις μιμήσεις τους αλλά ο κόσμος επέλεξε για νικητή του σόου μεταμορφώσεων τον Γιάννη Χατζηγεωργίου.Ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε ένα συγκρότημα που αγαπά από τα 17 του χρόνια, τους Placebo και ενσάρκωσε τον Brian Molko στην σκηνή του show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 τραγουδώντας «Every you, every me».Ο ίδιος στα βίντεο της προετοιμασίας είχε παραδεχθεί πως δεν έχει κερδίσει ποτέ κάποιο βραβείο και θα ήθελε πολύ να είναι ο μεγάλος νικητής του Your Face Sounds Familiar.Να σημειώσουμε πως στην τέταρτη θέση ήταν η Παρθένα Χοροζίδου, στην τρίτη θέση ο Άρης Μακρής και στη δεύτερη ο Ησαϊας Ματιάμπα...Δείτε περισσότερα στο govastileto.gr