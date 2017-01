Angelina Jolie: Ανανεωμένη στη νέα της εμφάνιση μετά τον χωρισμό

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό «τσάκωσε» ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι την Angelina Jolie.Η διάσημη ηθοποιός απαθανατίστηκε στο Μαλιμπού να κάνει τα ψώνια της μαζί με τα δίδυμα παιδιά της, Vivienne και Knox. Στη νέα της εμφάνιση με τον χωρισμό της από τον Brad Pitt, η Angelina έδειχνε πολύ ανανεωμένη και στιλάτη.

Η σταρ επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι με ένα ζευγάρι over the knee μπότες και ένα ασύμμετρο μαύρο μακρύ top με δαντέλα. Είχε αφήσει τα μαλλιά της ελεύθερα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα γκρι παλτό.