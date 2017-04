Από το φλερτ με τον Τσίπρα, στο Survivor

Ο άνθρωπος που κέρδισε την παραγωγή, τις εντυπώσεις αλλά και τη μόνιμή του παρουσία στα ελληνικά τηλεοπτικά πράγματα είναι ο Ατζούν Ιλίτζαλι

(Στον τουρκικό Τύπο κυκλοφόρησαν δεκάδες φωτογραφίες που τον έδειχναν τον Αλέξη Τσίπρα μαζί με τον Αχμέτ Νταβούτογλου, στον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των δύο χωρών που έγινε στις 17 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη)



(Αφού χώρισε την πρώτη του σύζυγο, το 2003 παντρεύτηκε την Zeynep Ilıcalı, με την οποία απέκτησε δύο κόρες)



(Έπειτα από δύο χωρισμούς απέκτησε ένα ακόμη κοριτσάκι με την τηλεπερσόνα Şeyma Subaşı)



Στις κερκίδες του γηπέδου Μπασάκ-Σεχίρ Φατίχ Τερίμ και στις θέσεις των επισήμων έγινε η γνωριμία.Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αχμέτ Νταβούτογλου φωτογραφήθηκαν με τον Ατζούν Ιλίτζαλι στα αποδυτήρια όταν πήγαν να συγχαρούν τους παίκτες των εθνικών ομάδων Ελλάδας και Τουρκίας.Τότε ο Ιλίτζαλί, γνωστός καναλάρχης και διεθνής τηλεοπτικός παραγωγός εξέφρασε την επιθυμία του να αγοράσει ή να στήσει κανάλι στην Ελλάδα. Στην αρχή πολλοί σνόμπαραν τον άγνωστο Tούρκο βασιλιά των reality games που κυριαρχεί στην Ανατολική Μεσόγειο, την Εγγύς Ανατολή και τις τουρκόφωνες χώρες της Κεντρικής Ασίας.Μετά το φιάσκο με τις τηλεοπτικές άδειες ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ αγόρασε τα δικαιώματα του Survivor και όχι μόνον, τα οποία απώλεσε ο άλλος τηλεοπτικός σταθμός και τότε εκτός παιγνίου λόγω της διαδικασίας του διαγωνισμού ο Star.Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας επανέφερε μεν τον Star στο παιγνίδι, πλην όμως τα συμβόλαια είχαν αλλάξει χέρια. Ο άνθρωπος που κέρδισε την παραγωγή, τις εντυπώσεις αλλά και τη μόνιμή του παρουσία στα ελληνικά τηλεοπτικά πράγματα είναι ο Ατζούν Ιλίτζαλι. Μπορεί να μην αγόρασε κανάλι, αλλά «αγκυροβόλησε» στο Μαρούσι όπου εδρεύει και η εταιρεία του. Η «ACUN MEDYA GREECE».Οι έλληνες τηλεθεατές τον γνώρισαν όταν παρουσίασε αυτός το Survivor στην θέση του Σάκη Τανιμανίδη όταν ο τελευταίος έπρεπε να μεταβεί στην Ελλάδα για μία σύντομη επίσκεψη. Άνετος, φιλικός, με πτωχά αγγλικά, αλλά με πολύ καλή διάθεση και θετική ενέργεια ο Ατζούν ήταν συμπαθής.Από αθλητικογράφος αναρριχήθηκε στις περίεργες σκαλωσιές των διεθνών τηλεοπτικών παραγωγών αφιερώνοντας τις επιλογές του αποκλειστικά στο Entertainment. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Ο Γιάννης Αλαφούζος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, ο Ιλίντζαλι επίσης. Η ελληνοτουρκική συνεργασία σε επίπεδο Reality είναι γεγονός. Για τα μάτια της Ειρήνης Παπαδοπούλου, του Σπαλιάρα και του Ντάνου. Το Entertainment ανοίγει πόρτες και καμιά φορά κλείνει σπίτια. Σπάνια είναι η αλήθεια…O Τούρκος καναλάρχης και παραγωγός, Ατζούν Ιλίτζαλι, ανεξαρτήτως της έκβασης του θέματος με τις τηλεοπτικές άδειες ίδρυσε την εταιρεία του στην Ελλάδα που φέρει την επωνυμία «Acun Medya Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» και συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2016.Σκοπός της, μεταξύ άλλων, είναι η παραγωγή, η μορφοποίηση παραγωγής, η εφαρμογή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και οι υπηρεσίες οπτικοακουστικής μετάδοσης. Επίσης, το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών που σχετίζονται με πρακτικές διαφήμισης, μάρκετινγκ και ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.Ακόμη, η εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύσει στην Ελλάδα επιχειρήσεις που ασκούν όμοια ήπαρεμφερή δραστηριότητα στο εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο που δραστηριοποιούνται ή ασκούν εκμετάλλευση ή επενδύουν στους τομείς της ραδιοτηλεόρασης, ραδιοφωνίας και κινηματογραφικής παραγωγής.Στο πρώτο Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν ο Άγγελος Χριστόπουλος (διευθύνων σύμβουλος), ο Ατζούν Ιλίτζαλι (πρόεδρος του Δ.Σ) και ο συμπατριώτης του, Εμπρού Ατασάβ Ταχράνσι (αντιπρόεδρος του Δ.Σ).Γεννημένος το 1969 στην Αδριανούπολη, ο Ατζούν Ιλίτζαλι ακολούθησε μία εντυπωσιακή επιχειρηματική πορεία.Από αθλητικός ρεπόρτερ, αναβαθμίστηκε σε τηλεοπτικό αστέρα για να φθάσει το 2005 να συγκαταλέγεται στην ελίτ που δήλωσε τα υψηλότερα εισοδήματα στην Τουρκία.Ο κ. Ιλίτζαλι κατέχει το 70% του καναλιού 8 στην Τουρκία και εταιρεία παραγωγής reality games και τηλεπαιχνιδιών. To υπόλοιπο 30% του ΤV8 ανήκει στον κολοσσό της τουρκικής αγοράς, τον όμιλο Dogus, οι δραστηριότητες του οποίου εκτείνονται σχεδόν σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής σκηνής της γείτονος, ενώ έχει παρουσία και στην Ελλάδα, καθώς έχει εξαγοράσει το 50% της μαρίνας Φλοίσβου και τη μαρίνα της Μυτιλήνης.Πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν στο Show TV στην Κωνσταντινούπολη, καλύπτοντας το αθλητικό τμήμα με ειδίκευση στο ρεπορτάζ της Μπεσίκτας.Το 2002 άρχισε να παρουσιάζει τη δική του ψυχαγωγική - ταξιδιωτική εκπομπή η οποία μεταδιδοντανμέχρι το 2006.Παράλληλα με την εκπομπή, το 2004 ίδρυσε την εταιρεία «Acun Medya», αναλαμβάνοντας για λογαριασμό του Show TV την παραγωγή και παρουσίαση γνωστών παγκοσμίως τηλεοπτικών παιχνιδιών, όπως «Fear Factor«, «Deal», «Τουρκία έχεις ταλέντο» και «Survivor». Μετέφερε επίσης στην τουρκική τηλεόραση την εγχώρια εκδοχή του «Voice» και του «Dancing with the stars».Παράλληλα με την παρουσία του στα τηλεοπτικά πράγματα, ο Ατζούν Ιλίτζαλι εισήλθε και στον χώρο του Internet με τους διαδικτυακούς τόπους sekiz.com (κατάστημα ρουχισμού) και acunn.com (site αποκαλύψεων).Είναι κάτοχος μεταξύ άλλων ενός ιδιωτικού αεροσκάφους. Το 2013 μάλιστα εμφανίστηκε ως είδηση στον τουρκικό Τύπο ότι πώλησε το αεροσκάφος, τύπου Cessna CitationXL, που είχε επί δύο χρόνια για να αγοράσει ένα μεγαλύτερο 10θέσιο Challenger 300, μοντέλο του 2006.Απ' ό,τι φαίνεται πάντως, το αεροσκάφος δεν το έχει μόνο για προσωπική χρήση αλλά το βλέπει και ως επένδυση.Μέσω της εταιρείας του Bon Air, το προσφέρει προς ενοικίαση σε επιχειρηματίες.Έχει κάνει δύο γάμους, τον πρώτο το 1988 που διήρκεσε μέχρι το 1993 και τον δεύτερο το 2003, ο οποίος έφθασε το 2010 ως την δικαστική αίθουσα για διαζύγιο, εξαιτίας εξωσυζυγικής σχέσης του ιδίου. Τα δύο μέρη τελικά συμφιλιώθηκαν και αποφάσισαν να συνεχίσουν το γάμο τους.Μια μεγάλη έκπληξη επιφύλασσε το χθεσινοβραδινό επεισόδιο του Survivor. Οι τηλεθεατές δεν παρακολούθησαν τον Σάκη Τανιμανίδη, στη γνωστή του θέση, να περιγράφει με πάθος τον αγώνα Μαχητών και Διάσημων για να κερδίσουν ένα πιάτο φαγητό. Τον ρόλο παρουσιαστή ανέλαβε ο Ατζούν Ιλίτζαλι, γνωστός φίλος του Ταγίπ Ερντογάν και ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της γειτονικής χώρας...