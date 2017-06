Αποστολία Ζώη: Όσα αποκάλυψε για το Survivor

Η Αποστολία Ζώη σε πρόσφατη συνέντευξή της μίλησε για το Survivor και αποκάλυψε αν θα πήγαινε.«Είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν που σε παθιάζει στο κομμάτι των αγωνισμάτων. Σε πρώτη φάση, πιστεύω πως οι τηλεθεατές παθιάστηκαν με τα αθλήματα και στην πορεία κόλλησαν και με τους συμμετέχοντες και τις προσωπικότητές τους όπως ξετυλίγονται μέσα στο παιχνίδι. Το πρώτο διάστημα δεν το έβλεπα καθόλου, αλλά μου το κόλλησαν η αδελφή και ο πατέρας μου» είπε η τραγουδίστρια στο "People".Η Αποστολία που έχει αθλητικό παρελθόν και είναι ιδιαίτερα fit, όταν ρωτήθηκε για το αν θα πήγαινε στο Survivor αν της γινόταν σχετική πρόταση, απάντησε: «Είναι μεγάλη απόφαση. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι μού αρέσει. Βέβαια, το κομμάτι του ριάλιτι με τις κάμερες με δυσκολεύει, επειδή δεν ξέρω αν θέλω να πάρω τόσο μεγάλη προβολή. Σκέψου πως πέρσι, που είχα πάει στο YFSF, ακόμα και η μία φορά την εβδομάδα με τα live μου φαινόταν υπερβολική έκθεση. To σκέφτηκα αρκετά για να πω το “ναι”. Είχα προτάσεις και παλιότερα τόσο για το YFSF όσο και για το Dancing with the Stars. Η τηλεοπτική προβολή κάπως με τρομάζει. Αγαπώ τη δημοσιότητα, αλλά με τον τρόπο που θέλει η ψυχή μου».Πηγή: govastileto.gr