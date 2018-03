Αραβανή - Οικονομόπουλος: Δείπνο με φίλους στη Γλυφάδα για το ερωτευμένο ζευγάρι!

Η Ευαγγελία Αραβανή διανύει την πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο της ζωής της. Μετά την παρουσίαση του My Style Rocks, ενός πετυχημένου project, ανέλαβε το «Dancing With The Stars 6» και τα πρώτα σχόλια είναι ιδιαίτερα κολακευτικά.Το ίδιο καλά είναι και στην προσωπική της ζωή, καθώς τους τελευταίους μήνες διατηρεί δεσμό με τον τραγουδιστή, Νίκο Οικονομόπουλο.