Courtney Parker: Τελικά έχει χωρίσει ή όχι με τον Χρήστο Μάστορα;

Οι φήμες πως ο frontman από τις Melisses Χρήστος Μάστορας και η Courtney Parker έχουν χωρίσει καλά κρατούν τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο ούτε ο τραγουδιστής αλλά ούτε και η χορεύτρια και δασκάλα του «So you think you can dance» έχουν δώσει κάποια απάντηση.Τι ισχύει τελικά; «Όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατάς για τον εαυτό σου. Όταν είσαι μικρός και ερωτευμένος, θέλεις να πεις σε όλους για αυτό. Μεγαλώνοντας αλλάζεις. Έχω λάβει πολλά μηνύματα στα social media από φαν που ρωτούν λεπτομέρειες για τη σχέση μας. Έγινα το κορίτσι του Χρήστου Μάστορα και όχι η Courtney Parker. Είμαι η Courtney Parker και αυτή ήμουν και πριν γνωρίσω τον Χρήστο. Όλο αυτό δεν μας άρεσε και έτσι αποφασίσαμε να κρατάμε τη σχέση μας για εμάς» είπε στο «People» η Courtney, διαψεύδοντας τις φήμες. «Όλα είναι καλά, απλά δεν θέλουμε να το συζητάμε».Όσο για το αν θέλει να γίνει μητέρα; «Απόλυτα. Ωστόσο, θεωρώ ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη περίοδος γιατί είμαι αφοσιωμένη στη δουλειά μου. Όταν είμαι έτοιμη να κάνω παιδί θα συμβεί. Είμαι 32 χρόνων και πολλοί μου λένε ότι τώρα είναι καλή στιγμή για να γίνω μητέρα, όμως έχω ζήσει το μεγάλωμα των δύο αδελφών μου και ξέρω τι θυσίες χρειάζεται για να γίνεις γονιός. Η μητέρα μου δεν δούλευε και είχα όλη την προσοχή της. Νιώθω ότι έγινα πιο δυνατός άνθρωπος επειδή ήταν πάντα διαθέσιμη για εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω νύχτα. Πώς γίνεται να λείπω όλο το βράδυ και να έχω μωρό; Θα μπορούσα αν άφηνα την καριέρα μου για ένα χρόνο. Όμως εγώ που τραγουδάω μόνο στα αγγλικά δεν μπορώ απλά να εξαφανιστώ».