«Dancing with the Stars»: Αυτή την Παρασκευή ο χορός είναι ομαδική υπόθεση

To «Dancing with the Stars» επιστρέφει αυτή την Παρασκευή 23 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΑΝΤ1, με το 9o live και μας επιφυλάσσει ακόμη μια φορά guest καλεσμένους και εκπλήξεις.Οι κριτές μας, Γκαλένα Βελίκοβα, Αλέξης Κωστάλας, Ελεονώρα Μελέτη και Γιώργος Λιάγκας, θα υποδεχτούν αυτή τη φορά για guest κριτή της βραδιάς, την Τατιάνα Στεφανίδου για να σχολιάσει τις χορογραφίες και να κρίνει τα αστέρια μας και τους παρτενέρ τους, με το προσωπικό της στυλ.Περισσότερα στο govastileto.gr