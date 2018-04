Dancing with the stars: Αποχώρησε η Μαρία Κορινθίου!

Η παίκτρια που αποχώρησε το βράδυ της Παρασκευής στο 11ο live του Dancing with the stars, είναι η Μαρία Κορινθίου.Τα αστέρια του Dancing with the stars εκτός από τις ατομικές τους χορογραφίες, διαγωνίστηκαν και σε έναν Latin μαραθώνιο, από όπου νικήτρια αναδείχθηκε η Όλγα Πηλιάκη.Οι παίκτες που συγκέντρωσαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες και βρέθηκαν να αναμένουν με αγωνία την ανακοίνωση της Ευαγγελίας Αραβανή ήταν η Μαρία Κορινθίου και η Μυριέλλα Κουρεντή. Μαζί με τους χορογράφους τους οι δυο διαγωνιζόμενες χόρεψαν ξανά τις χορογραφίες τους μπροστά στους κριτές, αφού στο 11ο live άλλαξε η διαδικασία αποχώρησης των παικτών…Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr