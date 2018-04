«Dancing with the Stars»: Guests, εντυπωσιακές χορογραφίες και μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα

Μοναδικές χορευτικές εκπλήξεις, σασπένς, δράση και δυνατές στιγμές για τους τηλεθεατές φέρνει ο ημιτελικός του «Dancing with the Stars», αυτήν την Παρασκευή 27 Απριλίου, στις 21.00, στον ΑΝΤ1!Τα πέντε αστέρια μας, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μυριέλλα Κουρεντή, Όλγα Πηλιάκη και Κώστας Τσουρός θα εκτελέσουν δύο διαφορετικές χορογραφίες με τον παρτενέρ τους. Καθοριστικό ρόλο στην τελική τους κατάταξη θα παίξει η χορογραφία της επιλογής τους, στην οποία θα επιλέξουν το «τραγούδι και τον χορό, που θα τους πάει στον τελικό».Guest σε αυτό το live θα είναι ο Ησαΐας Ματιάμπα. Ο νικητής του «Dancing with the Stars 4» επιστρέφει «δυνατά» στη σκηνή του χορευτικού show, για να δώσει τη δική του χορευτική κριτική, πλαισιώνοντας την Γκαλένα Βελίκοβα, τον Αλέξη Κωστάλα και τον Γιώργο Λιάγκα.