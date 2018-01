Dancing with the Stars: Η λαμπερή παρουσιάστρια-φαβορί και η πρεμιέρα!

Ο ΑΝΤ1 για το δεύτερο μισό της σεζόν ετοιμάζεται να «χτυπήσει» δυνατά στον τομέα της ψυχαγωγίας με shows, ανάμεσα σε άλλα, από το σταθμό του Αμαρουσίου πρόκειται να προβληθούν τα Celebrity Game Night, Sunday Live Show, The Bachelor και Dancing With The Stars.Για το show χορού του σταθμού όλα βρίσκονται στην τελική ευθεία, με ημερομηνία πρεμιέρας την 26η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σταθμού το Dancing With The Stars αναμένεται να προβάλλεται κάθε Παρασκευή ζωντανά.Σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες πολλά αρκετά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί με ηθοποιούς όπως την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, τη Μαρία Κορινθίου και τη Δωροθέα Μερκούρη να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.Περισσότερα στο govastileto.gr