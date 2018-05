Dancing with the Stars: Ποιοι δύο πρώην παίκτες δεν εμφανίστηκαν στον τελικό;

Το βράδυ της Παρασκευής παρακολουθήσαμε τον τελικό του Dancing with the Stars όπου νικητής αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Κακουριώτης.Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του μεγάλου τελικού του Dancing with the Stars, η Ευαγγελία Αραβανή προχώρησε σε μια ανακοίνωση.Ενώ όλοι οι παίκτες που πέρασαν από τον φετινό κύκλο του χορευτικού show, θα παραβρεθούν στο πλατό, δύο δεν τα κατάφεραν να είναι. Ο λόγος για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και τον Διονύση Αλέρτα.