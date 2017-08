«Diana: In Her Own Words»: Θύελλα αντιδράσεων από τη μετάδοση του πρώτου μέρους του αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ

Το πρώτο μέρος του αμφιλεγόμενου και αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ, «Diana: In Her Own Words», μεταδόθηκε χθες το βράδυ από το Channel 4 εξασφαλίζοντας 4,1 εκατομμύρια τηλεθεατές και προκαλώντας τεράστια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αν ήταν ορθό απέναντι στη μνήμη της πριγκίπισσας και στα μέλη της οικογένειάς της να μεταδοθεί οπτικοαουστικό υλικό που δεν είχε καταγραφεί για να γίνει κτήμα της κοινής γνώμης.



Δεν υπάρχουν πολλά από τη διήγησή της που να μην έχουν γίνει ήδη γνωστά για την ίδια, τον σύζυγό της, την ερωμένη του, τα παιδιά της, το πρώτο φλερτ, τον αρραβώνα, τον γάμο του παραμυθιού, το σεξ με τον Κάρολο, την κατάθλιψη, τις κρίσεις βουλιμίας, τις ερωτικές της σχέσεις...



Πρώτη συνάντηση



Η Νταϊάνα λέει ότι...