Δείτε ποιος Έλληνας τραγουδιστής στηρίζει τον Αντετοκούνμπο από τα πρώτα του βήματα στο NBA

Ο 22χρονος άσος των Μιλγουόκι Μπακς είναι επίσημα μέλος της πεντάδας της Ανατολής στο All Star Game, που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγινε ο νεότερος μη Αμερικανός παίκτης που ξεκινά βασικός σε All Star Game, γράφοντας τη δική του ιστορία.Με αφορμή τα χαρμόσυνα νέα, ο Νίκος Μακρόπουλος έκανε μια αναδρομή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τότε που είχε συναντήσει και γνωρίσει το Greek Freak.«Έχω πάρει θέση 3 χρόνια πριν για το ALL STAR GAME #Antetokounmpo», ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδεψε την ανάρτησή του ο τραγουδιστής…Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr