Δείτε το τρέιλερ του «So you think you can dance» με παρουσιάστρια τη Δούκισσα Νομικού

Τη Μεγάλη Δευτέρα άρχισε να παίζει στον αέρα του ΑΝΤ1 το τρέιλερ του «So You Think You Can Dance» με παρουσιάστρια τη Δούκισσα Νομικού.«Δεν φαντάζεσαι πόσο ενθουσιασμένη είμαι με το αποτέλεσμα! Όπως σου έλεγα και εδώ, χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να γυριστεί, αφού ο κάθε κριτής -και στο τέλος εγώ- ήμασταν σε ξεχωριστούς χώρους. Και η αλήθεια είναι πως ενώ ήξερα ακριβώς τι θα κάνει ο καθένας και ενώ έβλεπα backstage υλικό και περίμενα να βγει κάτι εντυπωσιακό, το τελικό αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία!» έγραψε η οικοδέσποινα του χορευτικού σόου που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 21 Απριλίου στο προσωπικό της blog.Δείτε το τρέιλερ στο GovaStileto.gr