Δούκισσα Νομικού: Το πρώτο της βίντεο για το «So you think you can dance»

Στην επίσημη σελίδα του ΑΝΤ1, στο Instagram, ανέβηκε ένα βίντεο που δείχνει την Δούκισσα Νομικού να γράφει στον πίνακα τον τίτλο του show. Άλλωστε όπως είναι γνωστό η Δούκισσα θα είναι και η παρουσιάστρια του «So you think you can dance» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο.Στην κριτική επιτροπή του talent show όπως ακούγεται θα κάτσει ο Φώτης Μεταξόπουλος, ενώ φήμες θέλουν και την Ελένη Φουρέιρα να έχει δεχτεί πρόταση.Το «So you think you can dance» θα προβάλλεται δυο φορές την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.Πηγή: govastileto.gr