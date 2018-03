Έξαλλος ο Bono με τις παρενοχλήσεις στο One Campaign

Συγκλονισμένος με τα νέα και έξαλλος με αυτό που συνέβη είναι ο Bono. Το 2004, ίδρυσε με τον Μπόμπι Σράιβερ - της ευρύτερης οικογενείας των Κένεντι - τον φιλανθρωπικό οργανισμό One Campaign. Τώρα απολογείται για το «τοξικό εργασιακό περιβάλλον» στο γραφείο του οργανισμού στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, καθώς προέκυψε ότι οι εκεί εργαζόμενοι υφίστανται παρενοχλήσεις και ταπεινώσεις, εδώ και χρόνια.«Λυπούμαστε βαθιά. Μισώ την παρενόχληση, δεν την ανέχομαι» είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ηλεκτρονική κυριακάτικη έκδοση της The Daily Mail ο τραγουδιστής των U2, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας με τις κατηγορίες κατά του φιλανθρωπικού οργανισμού.Στα παράπονα των εργαζομένων περιλαμβάνεται και αυτό μιας παντρεμένης εργαζόμενης, η οποία δέχθηκε πιέσεις να κοιμηθεί με έναν ηλικιωμένο Τανζανό πολιτικό και όταν αρνήθηκε υποβιβάστηκε σε ρεσεψιονίστ με μείωση μισθού.Περισσότερα στο govastileto.gr