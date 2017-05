Ελένη Φουρέιρα: Διασκέδασε στην Άννα Βίσση με την παρέα της

Στο «Hotel Ερμού» διασκέδασε το βράδυ του Σαββάτου η Ελένη Φουρέιρα με την παρέα της, τον Αλέξανδρο Μίρτο και την Courtney Parker.Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr ήταν εκεί και απαθανάτισε την τραγουδίστρια με το νέο της look, σε ένα από τα πρώτα τραπέζια να απολαμβάνει το πρόγραμμα. Το ίδιο βράδυ σε ξεχωριστό τραπέζι διασκέδασε η Κατερίνα Καινούργιου με τη Χριστίνα Στεφανίδη αλλά και ο Ιωάννης Μελισσανίδης με τον Ιβάν Σβιτάιλο που φέτος συνεργάζονται στο «So you think you can dance».