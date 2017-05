Ελένη Φουρέιρα: Δείτε τη να χαλαρώνει στο σπίτι της!

Μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και ημέρες τα γυρίσματα του «So You Think You Can Dance», η Ελένη Φουρέιρα όμως δεν σταματά να ετοιμάζει συνεχώς νέα πράγματα μαζί με τους συνεργάτες της.Λίγο πριν ξεκινήσουν τα live του χορευτικού show του ΑΝΤ1 η τραγουδίστρια δίνει την ενέργειά της σε άλλα project και απολαμβάνει όσο τίποτα τη στιγμή που γυρίζει σπίτι της.«No place like home» έγραψε η Ελένη Φουρέιρα στην παρακάτω φωτογραφία, όπου ποζάρει ξαπλωμένη στον καναπέ του σπιτιού της.Πηγή: govastileto.gr