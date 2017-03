Ελένη Φουρέιρα: Η αποκάλυψη on camera για την συμμετοχή της στο «So you think you can dance»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες μέρες η είδηση ότι η Ελένη Φουρέιρα θα κάτσει σε μία από τις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του νέου show του ΑΝΤ1, «So you think you can dance».Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», συνάντησε χθες το βράδυ την τραγουδίστρια κι ο δημοσιογράφος της εκπομπής, έσπευσε να την ρωτήσει για το αν όλα αυτά που έχουν ακουστεί για τη συμμετοχή της στο show.«Χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτή την πρόταση. Μόλις μου την έκαναν είπα “ναι”» είπε η Ελένη Φουρέιρα και πρόσθεσε: «... Νομίζω ότι πήρα την σωστή απόφαση και πιστεύω ότι πραγματικά ο κόσμος θα δει κάτι διαφορετικό που θα του αρέσει».Πηγή: GovaStileto.gr