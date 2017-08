Ελένη Φουρέιρα: Η δημοσιότητα, το φλερτ και ο Αλμπέρτο Μποτία

Η Ελένη Φουρέιρα είχε μία άκρως επιτυχημένη χρονιά στα επαγγελματικά της, καθώς την απολαύσαμε στην κριτική επιτροπή του «So You Think You Can Dance», σε έναν νέο ρόλο που τελικά της ταίριαξε γάντι.Η γνωστή τραγουδίστρια όμως φαίνεται πως είναι και ερωτευμένη, κι ας μην έχει παραδεχτεί ποτέ την σχέση της με τον γνωστό ποδοσφαιριστή, Αλμπέρτο Μποτία. Η ίδια μιλάει στο διαδικτυακό περιοδικό Μ του mediamagazine.gr για το πως είναι να είσαι η Ελένη Φουρέιρα, για την δημοσιότητα αλλά και για το φλερτ!Μου προκαλεί...Διαβάστε περισσότερα στο GovaStileto.gr