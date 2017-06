Ελένη Φουρέιρα: Με σέξι μαγιό στην παραλία

Ξεκίνησε τις εξορμήσεις της στην παραλία η Ελένη Φουρέιρα. Η τραγουδίστρια και κριτής του "So you think you can dance" το Σάββατο πήγε στη θάλασσα και ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία με το σέξι μαγιό της, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες likes από τους διαδικτυακούς της φίλους.«Είναι καλύτερα να περπατάς με έναν φίλο στο σκοτάδι, παρά μόνος σου στο φως...», έγραψε η ίδια στη λεζάντα.