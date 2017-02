Έρχεται νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του David Bowie

Ένα ντοκιμαντέρ που θα εστιάσει στα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του χαρισματικού David Bowie ανακοίνωσε η HBO.Συγκεκριμένα η HBO απέκτησε τα δικαιώματα για την προβολή του επερχόμενου ντοκιμαντέρ του BBC «David Bowie: The Last Five Years» που σκηνοθέτησε ο Francis Whately. Το BBC ανακοίνωσε τα σχέδιά του για το ντοκιμαντέρ τον Νοέμβριο και, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα περιλαμβάνει έναν θησαυρό από σπάνιες συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό, αποσπάσματα από τις ηχογραφήσεις του «The Next Day» και «Blackstar», καθώς και συνεντεύξεις με τους πιο κοντινούς φίλους και καλλιτεχνικούς συνεργάτες του Bowie.Αυτό είναι το δεύτερο ντοκιμαντέρ που γυρίζει ο Whately, αφού το 2013 είχε κυκλοφορήσει το «David Bowie: Five Years», όπου εξέταζε τα πέντε πιο σημαντικά χρόνια του Bowie.Πηγή: GovaStileto.gr