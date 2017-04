Έρχεται το «I Feel Pretty» με πρωταγωνίστρια την Amy Schumer

Η ηθοποιός, Amy Schumer θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «I Feel Pretty», σε σενάριο και σκηνοθεσία των Abby Kohn και Marc Silverstein.Τα γυρίσματα της ταινίας θα αρχίσουν το καλοκαίρι στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ από τις Wonderland Sound & Vision και Voltage Pictures, σύμφωνα με το Variety.Με την ταινία «I Feel Pretty» οι Kohn και Silverstein, που έχουν γράψει τα σενάρια για τις ταινίες «How to Be Single» και «He’s Just Not That Into You», κάνουν το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο.Για πρώτη φορά η Schumer αναλαμβάνει την παραγωγή σε μία ταινία μαζί με τη Mary Viola από την Wonderland’s McG και τους Alissa Phillips, Dominic Rustam και Nicolas Chartier.Συμπαραγωγός θα είναι ο Kevin Kane, με τον οποίο η Amy Schumer συνεργάζεται συχνά.Πηγή: govastileto.gr