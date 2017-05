Έρχονται τα Mad Video Music Awards 2017 με σύνθημα «Love and Music»

Για 14η συνεχή χρονιά ο μεγαλύτερος ελληνικός μουσικός θεσμός θα παρουσιάσει ένα ανατρεπτικό epic party, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα μουσικά festival του εξωτερικού που μοιράζουν μουσική και πολύ αγάπη. Το σύνθημά μας δηλαδή: «Love and Music».Την Τρίτη 27 Ιουνίου φορέστε την πιο ανεβαστική σας διάθεσή σας και ελάτε μαζί μας στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο για να γιορτάσουμε μαζί και να βραβεύσουμε τους αγαπημένους μας Έλληνες καλλιτέχνες. Ελάτε να κάνουμε μαζί πραγματικότητα το #LOVEandMusic. Εντυπωσιακά shows και μοναδικές συνεργασίες από το μεγαλύτερο line up Ελλήνων καλλιτεχνών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ θα μας βοηθήσουν να τα καταφέρουμε.Τα Mad Video Music Awards 2017 παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς.