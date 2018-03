Ευαγγελία Αραβανή: Οι λεπτομέρειες του look της στο 9ο live του DWTS

Η Ευαγγελία Αραβανή ήταν για μία ακόμη φορά απαστράπτουσα στο 9ο live του Dancing with the Stars.H παρουσιάστρια έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με φόρεμα της σχεδιάστριας Ourania Kay, ενώ ολοκλήρωσε το look της με κοσμήματα Vourakis.Το styling επιμελήθηκε για μία ακόμα εβδομάδα η Έλενα Παπασταύρου, το μακιγιάζ η Ολυμπία Κόλλια και τα μαλλιά της ο Βασίλης Μπουλούμπασης.