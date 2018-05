Ευαγγελία Αραβανή: «Ο Νίκος με βλέπει από το σπίτι, με καμαρώνει…»

Η Ευαγγελία Αραβανή για άλλη μια φορά έκλεψε τις εντυπώσεις με το στιλ της στον ημιτελικό του Dancing with the stars. Η λαμπερή οικοδέσποινα του χορευτικού σόου του ΑΝΤ1 έκανε δηλώσεις στο Πρωινό και μεταξύ άλλων μίλησε και για τον σύντροφό της, Νίκο Οικονομόπουλο.«Δεν νομίζω να δούμε ποτέ τον Νίκο στο Dancing with the stars. Με βλέπει από το σπίτι, με καμαρώνει. Δεν μου λέει κάτι συγκεκριμένο, γιατί δεν μου λέει και πολλά. Θα πει λίγα και καλά, όταν πρέπει», δήλωσε η παρουσιάστρια.Περισσότερα στο govastileto.gr