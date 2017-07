Φωτιά στα κόκκινα η Δούκισσα Νομικού!

Μπορεί το βράδυ της Παρασκευής νικήτρια του «So you think you can dance» να αναδείχτηκε η Εύα Σωμαρακάκη, αυτή όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις της βραδιά του μεγάλου τελικού δεν ήταν άλλη από τη Δούκισσα Νομικού.Η όμορφη παρουσιάστρια επέλεξε για την τελευταία εμφάνιση στο show χορού μια κόκκινη, εντυπωσιακή και sexy τουαλέτα δια χειρός Celia Kritharioti που συνδύασε με πέδιλα Mark Milan.