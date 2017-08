Game of Thrones: Δείτε τη selfie που δημοσίευσε η Daenerys με τον Jon Snow και έριξε το Instagram

Η Emilia Clarke έφερε πανικό στα social media δημοσιεύοντας μια selfie της με τον Kit Harington.Σε αυτή η Daenerys κάνει γκριμάτσα στο φακό δίπλα στον Jon Snow που φορά γυαλάκια μυωπίας; Αυτό ήταν! Λίγες ώρες χρειάστηκαν μόνο και η φωτογραφία τους συγκέντρωσε εκατομμύρια like από τους fans της σειράς «Game Of Thrones».Μάλιστα η ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία με επικά σχόλια «Δεν σας είπα; Ναι… Αν είχε γονατίσει δεν θα υπήρχαν προβλήματα» και συνεχίζοντας πρόσθεσε στα hashtags και την επική ατάκα «You know nothing Jon Snow».