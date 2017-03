Γάμος χλιδής για την οδοντίατρο των celebrities - Παντρεύτηκε τον πάμπλουτο Ιταλό Φάμπιο Βαλεντσίανο

Επί δύο μήνες, η πανέμορφη οδοντίατρος των επωνύμων και γραμματέας Τουρισμού των ΑΝ.ΕΛ. Γιώτα Τριγώνη κράτησε επτασφράγιστο μυστικό όχι μόνο το πού και το πότε παντρεύτηκε, αλλά και την ταυτότητα του ανθρώπου με τον οποίο ένωσε τη ζωή της! Τώρα, όμως, αποκαλύφθηκε ότι αυτός με τον οποίο έδωσε όρκους αιώνιας αγάπης είναι ο πάμπλουτος Ιταλός εφοπλιστής Φάμπιο Βαλεντσιάνο και ο χλιδάτος γάμος τους έγινε στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας, το Βατικανό.Το ζευγάρι παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά η πρώτη κοινή εμφάνιση των νεονύμφων έγινε πρόσφατα στα βραβεία «Γυναίκες της χρονιάς», όπου έλαμπαν από ευτυχία. Από τότε δεν κρύβουν στιγμή τον έρωτά τους. Το ευτυχές γεγονός είχε γίνει γνωστό από την ίδια τη Γιώτα Τριγώνη στις 17 Ιανουαρίου, όταν είχε αναρτήσει μέσω Ιnstagram μια φωτογραφία με τις βέρες περασμένες στο δεξί χέρι τους και το σχόλιο «Βecause when you find your other half you don't leave it» (Γιατί όταν βρίσκεις το άλλο σου μισό δεν το αφήνεις)!Δείτε περισσότερα στο GovaStileto.gr