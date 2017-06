Γιατί η Ελένη Φουρέιρα δεν θέλει να βλέπει τον εαυτό της στα live του «SYTYCD»;

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό People παραχώρησε η Ελένη Φουρέιρα που μίλησε μεταξύ άλλων για το «So You Think You Can Dance» που συμμετέχει ως κριτής ενώ αποκάλυψε και γιατί δεν θέλει να βλέπει τον εαυτό της στην τηλεόραση.«Δεν κάθομαι να με δω, γιατί δεν θα μου άρεσε να αλλάξω και να βελτιώσω κάτι βάσει στρατηγικής. Είμαι χαλαρή, ο εαυτός μου και οτιδήποτε κι αν άλλαζα, θα φαινόταν στημένο. Από την άλλη, τα σχόλια από συνεργάτες και φίλους που έχουν παρακολουθήσει το σόου είναι θετικά. Εξάλλου, η κύρια δουλειά μου δεν είναι κριτής ή παρουσιάστρια στην τηλεόραση, αλλά τραγουδίστρια και performer. Δουλεύω πάνω σε αυτό και, πίστεψέ με, είμαι αυστηρή κριτής του εαυτού μου. Από εκεί και πέρα, μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω στην τηλεόραση. Μπορεί να το ξανακάνω ή ακόμα και να κάνω κάτι διαφορετικό τηλεοπτικά» τόνισε η τραγουδίστρια.Διαβάστε περισσότερα στο GovaStileto.gr